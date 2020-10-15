Председатель Закдумы Хабаровского края выступила на собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Прошло собрание Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», где собрались председатели законодательных собраний субъектов Российской Федерации. Их цель – проектировать пути разрешения региональных проблем, требующих совершенствования федерального законодательства.

Хабаровский край представила спикер регионального парламента Ирина Зикунова. Она отметила, что многие вопросы законодательного обеспечения жизни в субъектах зависят от того, как выстроено федеральное законодательство. Она выступила с инициативой, связанной с предстоящей отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и потенциальным переходом субъектов налогоплательщиков на иные системы налогообложения, в частности, на упрощенную систему налогообложения (УСН).

- В рамках УСН налоговый приток смещается на уровень субъекта федерации, тогда как в настоящее время субъекты ЕНВД в определенной степени питают бюджет на местном уровне. Есть необходимость произвести перемены в бюджетном и налоговом законодательстве так, чтобы местные бюджеты при работе с УСН оказались не обделены налоговым притоком, чтобы финансовый источник деятельности на местном уровне был полноценным, – заявила Ирина Зикунова. – Принятие этого положения позволит закрепить налоговых резидентов по месту осуществления их деятельности. Что справедливо, поскольку, являясь субъектами на определенной территории в муниципальном образовании, они используют его площадку, рынок и ресурсные возможности.

По итогам обмена мнениями, инициативу председателя Законодательной Думы Хабаровского края одобрили. В адрес заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Григоренко Д.Ю направят обращение о внесении изменений в Налоговый кодекс России для компенсации выпадающих доходов бюджетов муниципальных образований в связи с отменой единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.