В Хабаровске эвакуировали одну из спортивных школ Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске эвакуировали одну из спортивных школ. Однако повода для паники нет, это были учения. Начались они с нажатия «тревожной» кнопки. Когда сработала сигнализация, все, кто находился в здании, начали спокойно и без суеты покидать его.

- Воспитанники спортшколы и персонал выходили через главный вход, а также через эвакуационные выходы, расположенные в спортивных залах. Юные спортсмены выполняли указания своих тренеров. Когда все оказались на улице на безопасном от места условного пожара расстоянии, была перекличка, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тренировки проводят с целью на практике показать людям, как действовать в экстремальных ситуациях. К слову, в спортшколе самостоятельно обратились к спасателям с просьбой провести учения. Эвакуация заняла в общей сложности полторы минуты.