В Хабаровске открыли первый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске открыли первый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Он начал работать на территории школы №24. Предполагается, что посещать его можно будет круглый год.

Комплекс включает в себя универсальную спортплощадку размером 60 на 30 метров с искусственным футбольным газоном, четыре беговые дорожки по 200 метров со специализированным покрытием. Обустроили и зону воркаута, установили уличные тренажеры. Также есть две крытые раздевалки и трибуна с навесом на 100 мест. Идентичный комплекс в Хабаровске монтируется на базе средней школы №80.

- На территории комплекса будут проходить спортивные и физкультурные мероприятия для учащихся школы №24, районные и городские соревнования, занятия местных жителей, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в этом году в Хабаровском крае установят четыре площадки ГТО в Хабаровском, Амурском, Советско-Гаванском и имени Полины Осипенко районах.