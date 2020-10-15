В Биробиджане продолжается уборка городских улиц Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане продолжается уборка городских улиц и общественных пространств. Рабочие собирают мусор с придорожных полос, с тротуаров. Также началась уборка цветов с клумб и вазонов.

- Убирают цветы, которые закончили цветение и подмерзли во время первого понижения температур. На сегодняшний день уже опустели территории у привокзальной площади, на Арбате и в Сквере Победы. Одновременно с этим специалисты собирают семена, - прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый.

Напомним, в начале летнего сезона на городских улицах высаживали более 50 тысяч однолетних цветов. Работу выполнили в рамках муниципального заказа.

Отметим также, что в городе продолжают работы по дезинфекции. Обрабатывают общественные пространства, подъезды, рабочие места. Жителей призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.