Обстановка в Хабаровском крае 16 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 16 октября, погода ухудшится в Хабаровском, Нанайском, Советско-Гаванском, Ванинском, Николаевском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском районах, где ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. В Хабаровске преимущественно без осадков, ночью -1 -3, днем +6 +8, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге региона преимущественно без осадков, ночью -5 0, днем +6 +11, ветер юго-западный 8-13 м/с. В Комсомольском, Солнечном, Амурском районах – местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В целом в центральных районах ночью -12 0, днем +3 +12, ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. На севере края преимущественно без осадков, в Тугуро-Чумиканском районе местами небольшие осадки в виде мокрого снега, ночью -8 0, днем -2 +10, ветер юго-западный 6-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в края колеблется от 6 до 24 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Общее число заражений коронавирусом в крае 13494.