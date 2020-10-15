Хабаровский судостроительный завод выведут на новый уровень Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Хабаровский судостроительный завод выведут на новый уровень. Программу развития представил и.о. директора предприятия Игорь Фомин. Небольшая презентация прошла вовремя визита на завод Михаила Дегтярева, врио губернатора края.

Потенциальные инвесторы проявляют интерес к производственным помещениям завода. Речь идет как о строительстве судов из композитных материалов, так и о размещении на площадях завода Центра скоростного судостроения. Этот проект руководство прорабатывает совместно с КБ «Ситех» из Нижнего Новгорода.

- Михаил Дегтярев провел совещание по развитию речных перевозок. На сегодняшний день не достроены пассажирские судна проекта А45-2. Их собирались задействовать на речных маршрутах, но из-за ошибок в проекте работы остановились, а смета существенно увеличилась. Дорабатывать проект намереваются за счет лизинговых схем, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что глава региона сделал определенные кадровые выводы. Он акцентировал внимание на том, что к новым заказам надо относиться более скрупулезно, тщательнее просчитывать экономическую составляющую.