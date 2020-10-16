В Хабаровске проверили качество дезинфекции автобусов Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске проверили качество дезинфекции автобусов. Внимание уделили машинам компаний «Вираж» и «Вираж-1» после окончания рабочей смены. К слову, обработка салонов находится на постоянном контроле специалистов.

- Машины обрабатывают специальными средствами вне зависимости от времени их выхода на маршруты. Автобусы, вернувшиеся на базу из ранних рейсов, убирает технический персонал, те, что заканчивают работу ближе к ночи, обрабатывает экипаж. Водитель и кондуктор должны в течение дня несколько раз проходиться антисептиком по поручням и сидениям, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Проверяющие сделали выводы, что транспортники качественно делают уборку после рабочего дня. Так, в салонах протирают дезинфицирующими средствами поручни и кресла, потом моют пол, опрыскивают специальными химикатами все поверхности машин. Напомним, с апреля текущего года провели 69 таких рейдов. Серьезных нареканий к качеству обработки нет.