Обстановка в Хабаровске 16 октября 2020 года: отключения воды, дорожные работы, заболеваемость Фото: Администрация Хабаровска

По данным на утро 16 октября 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей и холодной воды. За минувшие сутки с городских дорог собрали и вывезли 152,3 кубометров мусора, эвакуировали 16 неправильно припаркованных автомобилей, случилось 16 дорожных аварий, один пожар и четыре возгорания. По номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 892 раза.

- Сегодня проведут дорожные работы на улицах Краснореченская, Южная, Шелеста, Сибирская, Ясная, Шабадина, 202-ВДБ. Водителей и пешеходов просят корректировать маршруты своего движения, - рассказали в городской администрации.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 78 жителей Хабаровска. Общее число заболевших с начала пандемии – 9476 человек. Горожан призывают соблюдать меры безопасности - социальную дистанцию и масочный режим. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте регулярно влажную уборку.