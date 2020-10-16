В Хабаровске наградили горожан, помогавших в раскрытии грабежей Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровске наградили горожан, помогавших в раскрытии грабежей. Торжественная церемония прошла в Управлении МВД России по Хабаровску. Отличившимся помощникам полиции вручили благодарственные письма.

В июле нынешнего года Иван Воробьев вместе со своим другом участковым уполномоченным отдела полиции №4, у которого на тот момент был выходной, задержали мужчину. Злоумышленник открыто похитил сумочку у молодой мамы, которая гуляла во дворе с ребенком. Молодые люди догнали злоумышленника и передали его сотрудникам полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

К слову, девушка в тот день собиралась улетать в Николаевск-на-Амуре, в сумочке находились билет на самолет, деньги и два сотовых телефона.

Александр Ефремов, Егор Жирков и Салим Хасанов не были знакомы между собой, однако одновременно заступились за студентку, на которую напал агрессивный гражданин. Он бил девушку по лицу и, как позже выяснилось, хотел забрать у нее деньги.