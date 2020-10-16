Экс-губернатору Хабаровского края выдали 500 телеграмм и писем Фото: Правительство Хабаровского края

Накануне члены ОНК города Москвы посетили Сергея Фургала. Как отмечает Ева Меркачева, экс-губернатор был в хорошем расположении духа и практически сразу поделился приятной новостью – ему передали 500 телеграмм и писем. Правда, это были послания за период 16-22 июля. Сергей Иванович активно интересуется тем, что происходит в регионе и с нетерпением ждет, когда передадут сентябрьские письма.

- Сергею Фургалу передали письмо его внучки. При этом следователь изъял само письмо, но оставил рисунок. Почему так, не ясно. Ему также передали его же собственные письма, которые он отправлял, - рассказала Ева Меркачева.

По последним данным, на складе в СИЗО находятся футболки, которые отправляли для Сергея Фургала. Он их получает по запросу, но ему приносят самые простые вещи без рисунков и надписей. В целом он поинтересовался, как дела на воле, почему в Хабаровск приезжал Шнур, как дела у его сына Антона. Сергей Иванович также рассказал, что увлекся в СИЗО стихами Евтушенко и дописывает стихотворение.