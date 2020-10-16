В Хабаровске поздравили юных получателей стипендии мэра города Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске поздравили юных получателей стипендии мэра города. Выплаты в три тысячи будут получать 10 талантливых детей, которые достигли успехов в культуре и искусстве. Церемония награждения юных дарований состоялась накануне в Городском дворце культуры.

- Такие стипендии назначают детям в седьмой раз. Для мальчишек и девчонок - это отличная мотивация развиваться дальше и совершенствовать свои умения, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Получатели стипендий – ученики муниципальных учреждений, неоднократно блиставшие талантами на городских, краевых и всероссийских фестивалях. Напомним, в 2019- 2020 годах в Хабаровске по отрасли «Культура» получено свыше тысячи наград. Из них 310 хабаровчане завоевали в международных конкурсах, 270 - во всероссийских, более 500 - в творческих состязаниях регионального и городского уровней.