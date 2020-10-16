Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 16 октября 2020: лечатся 129 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 16 октября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре находятся 328 человек. Из них у 129 пациентов официально подтвержден коронавирус. За последние сутки по выздоровлению выписали двух человек, госпитализировали трех, скончались двое.

- В реанимационном отделении находятся 17 пациентов. У девяти человек только подозревают заражение коронавирусом. Также лечение получают 190 пациентов с внебольничной пневмонией. За последние сутки поступило 23 пациента с этим диагнозом, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 38 пациентов, у которых выявили коронавирус. Из них шестеро - это дети. Выписали по выздоровлению четыре человека. Горожан убедительно просят придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим, чаще мойте руки, регулярно делайте влажную уборку.