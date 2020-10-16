В Хабаровском крае тушат два природных пожара Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровском крае тушат два природных пожара. Огонь разыгрался в Хабаровском и Верхнебуреинском районах. Один из очагов в трех километрах от поселка Кукан, другой - в 4,5 километра от поселка Тырма. Общая площадь очагов около 14 гектаров. По предварительной информации, возгорания случились по вине человека.

- Сейчас в лесу есть сухостой, который быстро загорается. Жителей региона убедительно просят воздержаться от разведения костров и проведения любых огневых работ в лесной полосе. Эти два пожара - пример того, что очаг может появиться рядом с любым поселением, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в 14 районах края продолжает действовать особый противопожарный режим. В леса нельзя заезжать на автомобилях, тем более нельзя разводить костры. За выполнением требований следят сотрудники лесной охраны и полиции. За нарушения предусмотрены внушительные административные штрафы.

Если вы обнаружили возгорание, пожалуйста, сообщите об этом по телефону 8-800-100-94-00.