Конкурс на лучшую программу дошкольного образования стартовал в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Конкурс на лучшую программу дошкольного образования стартовал в Хабаровском крае. Интеллектуальное состязание будет длиться до 25 ноября. Цель этого мероприятия - выявить и поддержать успешные практики проектирования основных образовательных программ дошкольного образования.

- К участию приглашают государственные, негосударственные и муниципальные образовательные организации. Также будут рады видеть на конкурсе индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, - рассказали в министерстве образования Хабаровского края.

Более подробную информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте Хабаровского краевого института развития образования.