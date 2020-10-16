В Хабаровском крае водителю пришлось оплатить моральный вред Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае водителю пришлось оплатить моральный вред. С помощью приставов с него взыскали 100 тысяч рублей. По предварительной информации, в результате аварии по его вине пострадал человек. Деньги нужны были, чтобы поправить здоровье.

- Из материалов дела следует, что мужчина нарушил правила дорожного движения, из-за чего и случилось ДТП. В аварии пострадала женщина, телесные повреждения квалифицировали как легкий вред здоровью. Пострадавшая подала иск в суд, дабы взыскать компенсацию морального вреда, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Иск был удовлетворен судом. Однако мужчина не торопился возвращать долг. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выяснил, что у мужчины есть машина. В связи с этим вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении имущества должника. Это и мотивировало мужчину оплатить задолженность в полном объеме.