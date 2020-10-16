В Хабаровском крае заработает горячая линия по участию в грантовых конкурсах Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровском крае заработает горячая линия по участию СОНКО в грантовых конкурсах. Также организуют прямую линию в режиме видеосвязи. Задать вопросы по теме «Поддержка гражданских инициатив в Хабаровском крае» и получить ответы желающие смогут 23 октября 2020 года. Консультировать будет Главное управление внутренней политики правительства края.

- Обращения будут принимать с 10:00 до 13:00 в режиме видеосвязи и с 14:30 до 17:00 по телефону: (4212) 30-09-49. Внимание обращают, что при обращении на горячую линию и прямую линию регистрируют фамилию, имя, отчество, адрес проживания, контактный телефон и (или) адрес электронной почты заявителя, а также содержание вопроса, - рассказали в Главном управлении внутренней политики правительства края.

Отметим также - чтобы получить консультацию в режиме видеосвязи, надо обратиться в администрацию городского округа, муниципального района края по месту жительства. Необходимо предъявить документ паспорт.