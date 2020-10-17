Михаил Дегтярев провел личный прием граждан Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края провел очередную личную встречу с жителями региона. По результатам диалога главой региона был выявлен целый ряд проблем и даны соответствующие поручения. Так, одно из обращений касалось проблемы затопления водами реки Гнилая Падь в районе поселка имени Горького земельных участков и домов, где живут, в том числе, и многодетные семьи. По мнению жителей в потопах виноваты отсутствие очистных сооружений.

Михаил Дегтярев внимательно изучил комплекс проблем и дал поручение мэру города найти общий язык с собственниками сельскохозяйственного комплекса «Племптицезавод «Хабаровский», чтобы они помогли в очистке водопропускной конструкции, которую активно эксплуатируют. Строительство очистных сооружений предложено заявить в федеральные программы. По мнению врио его можно будет "увязать с благоустройством микрорайона".