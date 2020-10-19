Обстановка в Хабаровском крае 19 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 19 октября, в Хабаровске без осадков, температура ночью +1 +3, днем +6 +8, ветер юго-западный 5-12 м/с. На юге края преимущественно без осадков, температура ночью -2 +3, днем +5 +10, ветер юго-западный 6-12 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, температура ночью -12 +4, днем +1 +13, ветер юго-западный 6-13 м/с. На севере края преимущественно без осадков, температура ночью -8 0, днем -2 +10, ветер западный, северо-западный 8-16 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 19 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, за последние сутки в крае выявили 131 случай заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших 10444, общее число заболевших 13878, число скончавшихся 123.