В ЕАО закончили обследование жилья из зоны подтопления Фото: Правительство ЕАО

В ЕАО закончили обследование жилья из зоны подтопления. Пострадало в общей сложности около 500 жилых домов в восьми населенных пунктах трех районов области и в Биробиджане. Осматривали подтопленные дома межведомственные комиссии.

- По решению областной комиссии по чрезвычайным ситуациям к осмотру помещений приступили сразу после схода воды. Специалисты признали непригодными для проживания 360 жилых помещений, в 106 требуется капитальный ремонт, а 31 помещение признали пригодным для проживания, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Гражданам выдали заключения, подтверждающие право получения социальной поддержки. Теперь правительство региона на основе обобщенных сведений муниципальных образований сформирует и направит в адрес Минстроя России сводный перечень всех утраченных и поврежденных паводком жилых помещений. Это послужит основанием для получения денег из федерального бюджета.