В Хабаровске стартовал чемпионат ДФО по дзюдо ФОТО: ДССХК

В Хабаровске 17 октября стартовал чемпионат Дальневосточного федерального округа по дзюдо. Сильнейшие спортсмены собрались в универсальном краевом спортивном комплексе. Эти состязания станут своего рода отборочными для чемпионата России. К слову, этот турнир также состоится в краевой столице в «Платинум Арене» с 7 по 10 ноября.

- Чемпионат собрал больше 100 участников. Борьба проходит в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин. Финалисты чемпионата ДФО останутся на тренировочных сборах и будут проходить подготовку к чемпионату России, - рассказали в пресс-службе Дирекции спортивных сооружений по Хабаровскому краю.

Отметим также, что на церемонии открытия спортсменов присутствовал и президент Дальневосточной федерации дзюдо Геннадий Викторович Мальцев. Он поприветствовал участников и пожелал всем участникам соревнований силы духа, выдержки и достижения спортивных целей.