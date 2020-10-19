В ЕАО из-за обогревателя сгорела дачная постройка Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В ЕАО из-за обогревателя сгорела дачная постройка. По предварительной информации, хозяин дачи оставил оборудование без присмотра и вышел на улицу. Время спустя он вернулся и увидел дым, который уже клубами валил из помещения.

- Погорелец позвонил по номеру «101» и вызвал пожарных. Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия и в кратчайшие сроки предотвратили распространение огня на соседние постройки, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Во время происшествия никто из людей не пострадал. По результатам проверки специалисты смогли определить причину пожара. Хозяин дома нарушил требования пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора. За оставленный без присмотра включенный обогреватель предусмотрена административная ответственность.

Напомним, в экстренных ситуациях необходимо звонить по телефону «101» или «112». Жителей области призывают соблюдать правила пожарной безопасности.