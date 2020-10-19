В Хабаровском магазине случилась кража телефона Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском магазине случилась кража телефона. По версии пострадавшей, неизвестный забрал устройство из подсобного помещения. Женщина обратилась в полицию. Вскоре слова заявительницы подтвердили и правоохранители. Позже задержали 40-летнего подозреваемого в краже.

- Потерпевшая оценила ущерб в 28 тысяч рублей. К моменту задержания мужчина успел продать гаджет, а вырученные за него деньги потратил на свое усмотрение. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция в этом случае - это лишение свободы сроком до пяти лет. На время разбирательств фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде. Телефон все еще ищут.