Под Хабаровском перевыполнят план по безопасным дорогам ФОТО: Администрация Хабаровского района

Под Хабаровском перевыполнят план по безопасным дорогам. Ожидается, что дорожники в Хабаровском районе приведут в порядок на два объекта больше, чем ожидалось, то есть 31 участок. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Начать ремонт улиц Москаленко и Музыкина в селе Матвеевка удалось благодаря экономии по итогам конкурсных процедур. Решение о начале работ на новых объектах поддержал врио губернатора Михаил Дегтярев, - рассказали в районной администрации.

Отметим также, что улицу Музыкина переименовали в этом году в честь Героя Советского Союза. Ранее она называлась Северной. Здесь планируют построить новые дома и детский садик на 110 мест, дорога также ведет к жилому массиву. Чтобы привести в порядок улицу Музыкина, выделили 7,5 миллиона рублей.