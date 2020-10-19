Акция «Вода России» объединила больше двух тысяч жителей Хабаровского края ФОТО: минприроды края

Акция «Вода России» объединила больше двух тысяч жителей Хабаровского края. Волонтеры очистили от мусора берега рек и озер, в частности привели в порядок прибрежные территории Амура, Чегдомына, Бикина, Хора, рек Куегда, Гырман, Хальзан и Камора. Также масштабные работы развернулись в окрестностях озера Благодатное и Глуховское, расчистили отдельные участки побережья Охотского моря. В общей сложности удалось убрать 58 километров береговой полосы.

- Из-за пандемии работы по уборке территорий начали в июле. За несколько месяцев постарались успеть сделать как можно больше. Акция завершится в конце октября, - рассказали в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

Отметим также, что самыми активными волонтерами оказались жители Амурска и Советской Гавани. Напомним, экологическую акцию «Вода России» проводят в числе мероприятий федерального и регионального проектов «Сохранение уникальных водных объектов».