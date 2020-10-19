В Хабаровском крае торжественно закрыли трудовой семестр Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае торжественно закрыли трудовой семестр. Участники собрались в актовом зале Дальневосточного института управления - филиала РАНХиГС. Среди них были бойцы штабов образовательных организаций Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

- В этом году сформировали 31 студенческий отряд. Более 350 человек выбрали работу на путине, на знаковых стройках региона, освоили педагогическое и медицинское направления, - прокомментировали в главном управлении внутренней политики.

В 2020 году из-за пандемии сократилось число участников трудовых отрядов. Тем не менее возросло квотирование на предприятиях, где работодатель традиционно приглашал к себе иностранных работников. Студенческие отряды смогли закрыть эту потребность, отработать качественно и показать, что на следующий год тоже готовы к сотрудничеству.

Передовым работникам из числа студентов вручили переходящее знамя лучшего отряда. В этом году отличилась команда «Сова». Студентам также вручили сертификат на 10 тысяч рублей на развитие отряда.