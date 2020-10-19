Хабаровские спортсмены победили на чемпионате ДФО по дзюдо Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровские спортсмены победили на чемпионате ДФО по дзюдо. Состязания прошли в минувшие выходные в универсальном краевом спортивном комплексе стадиона имени Ленина. За медали боролись около 100 спортсменов.

Дальневосточный чемпионат был отборочным туром перед чемпионатом России, который состоится в ноябре в Хабаровске. «Золото» в весовой категории 66 килограммов завоевал Владимир Астафьев. Для него эта победа стала важным этапом на пути к званию мастера спорта. В активе сборной края четыре золотые и две серебряные награды. Победителями чемпионата стали Виктория Филлипович, Владимир Астафьев, Дарья Чудина и Владислав Кравцов. Серебряные награды у Анастасии Лукашиной и Ольги Городней.

- Напомним, Чемпионат России по дзюдо пройдет в ноябре. Так, с 7 по 9 ноября разыграют медали в личных соревнованиях, а 10 ноября - в командных. Торжественную церемонию открытия проведут в первый день чемпионата 7 ноября, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.