В Хабаровском крае начальники караула поборолись за звание лучших Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае начальники караула поборолись за звание лучших во время второго этапа смотра-конкурса, организованного в УФСИН. Среди участников начальники караулов, признанные лучшими в своих учреждениях по результатам соревнований. Всего на конкурс приехали 11 сотрудников уголовно-исполнительной системы Хабаровского края.

- От конкурсантов требовалось показать навыки в строевой и физподготовке, теоретические знания в спецподготовке и выучку применения приемов борьбы. Коллеги во время конкурса смогли обменяться профессиональным опытом в организации службы охраны, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Первое место занял начальник караула отдела охраны исправительной колонии №7 капитан внутренней службы Евгений Левушкин. Вторым оказался начальник караула отдела охраны следственного изолятора №1 старший лейтенант внутренней службы Евгений Титов, а третьим - начальник караула отдела охраны ИК-11 старший лейтенант внутренней службы Руслан Сарсенбаев.