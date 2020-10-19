Колледж в Комсомольске-на-Амуре получил грант на 5,5 миллиона рублей

Колледж в Комсомольске-на-Амуре получил грант на 5,5 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Колледж технологий и сервиса в Комсомольске-на-Амуре получил грант на 5,5 миллиона рублей. Деньги выделили в рамках федеральной программы «Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования». Их потратят на покупку спецоборудования, с помощью которого повысят доступность и качество среднего профессионального образования для людей с инвалидностью и ОВЗ.

- На сегодняшний день в колледже обучаются 45 инвалидов и 158 жителей края с ограниченными возможностями здоровья, то есть 20 процентов от общего числа обучающихся. На средства гранта для них сделают мобильную аудиторию с персональными компьютерами, интерактивной панелью, видеокабиной, современной мебелью, - рассказали в краевом минобразования.

За счет субсидии в 2021 году планируют провести мероприятия, направленные на развитие инклюзивного среднего профессионального образования. Например, организуют международный форум «Инклюзивное профессиональное образование: опыт, проблемы, перспективы».