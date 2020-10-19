Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 19 октября 2020: лечатся 132 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на утро 19 октября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре находятся 370 человек. Из них у 132 пациентов официально подтвержден коронавирус. За минувшие стуки двух человек выписали по выздоровлению, госпитализировали одного, скончались двое.

- В реанимационном отделении находятся 20 пациентов. Коронавирус подозревают у семи пациентов. Также лечение получает 231 пациент с внебольничной пневмонией. За сутки с этим диагнозом госпитализировали 22 пациента, скончались от пневмонии два человека, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также амбулаторно лечатся 42 пациента с коронавирусом, из них шестеро - это дети. Новых выписанных по выздоровлению нет. Жителей Города юности призывают придерживаться противоэпидемических мер - соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим. Пожалуйста, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты, проветривайте помещения.