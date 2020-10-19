Михаил Дегтярев распорядился выделить деньги на ремонт детского сада Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в селе Богородское завершается капитальный ремонт детского сада №2. Обновление требовалось давно. Родители пытались рассказать о проблеме через социальные сети. Нужно было заменить кровлю, полы и окна. В июле врио губернатора Михаил Дегтярев подписал распоряжение о финансировании капремонта детсада за счет средств краевого бюджета. К слову, как рассказали в комитете образования Ульчского района, последний капитальный ремонт здания делали в 1976 году.

- На обновление выделили около 10 миллионов рублей. На эти деньги полностью поменяли основание, потому что полы были сгнившими, заменили старые деревянные окна, двери, обновили крышу, - рассказал председатель комитета по образованию Ульчского района Роман Криксин.

Ожидается, что в конце октября обновленный детский сад вновь распахнет свои двери для 50 дошколят. Сейчас они временно находятся в других образовательных учреждениях.