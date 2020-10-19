В Хабаровске отменили автобусный маршрут №4 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске отменили автобусный маршрут №4 из-за невостребованности. Кроме того, стабильного перевозчика на это направление не могли найти в течение года. Напомним, автобус курсировал по маршруту «Комсомольская площадь - Северный микрорайон».

- Отменили маршрут с 25 сентября 2020 года. Долгое время он оставался без перевозчика, а предприниматели, которые брались его обслуживать, надолго не задерживались, - рассказали в городском управлении промышленности, транспорта и связи.

Маршрут №4 в основном дублировал автобус №21, а на некоторых участках автобусы №№23, 47 и 35. За год провели несколько открытых конкурсов. Однако иногда выявить победителя не получалось из-за нарушений, допущенных транспортниками в заявках. Если конкурс заканчивался, и победитель был определен, то маршрут через некоторое время опять оставался бесхозным из-за нерентабельности.