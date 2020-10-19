При губернаторе Хабаровского края создали совет по науке и высшему образованию Фото: Правительство Хабаровского края

При губернаторе Хабаровского края создали совет по науке и высшему образованию. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора края Михаил Дегтярев. В его состав войдут главы органов исполнительной власти, руководители институтов ДВО РАН, представители советов молодых ученых, ректоры восьми крупнейших университетов, расположенных в регионе.

- Это логичное продолжение работы по итогам совместного заседания президиума Госсовета и Совета при президенте РФ по науке и образованию. Новая структура объединит ряд начинаний, которые были разбиты по разным направлениям в рамках других советов. Речь, в частности, идет о развитии научной базы в области науки и технологий, авиа- и судостроения, - отметили в краевом министерстве образования и науки.

Новая структура будет в том числе курировать разработку программ по развитию вузов и научных организаций, их участию в социально-экономической жизни края. Будут также готовить предложения по приоритетным направлениям реализации.