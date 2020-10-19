Минстрой Хабаровского края проводит проверки по поручению Михаила Дегтярева Фото: Правительство Хабаровского края

Минстрой Хабаровского края проводит проверки важнейших социальных строек по поручению Михаила Дегтярева. Ход работ на краевых строительных объектах обсудили накануне на аппаратном совещании. На минувших выходных и.о. министра строительства края Андрей Чекулаев оценил работы по возведению школы в селе Найхин Нанайского района, детского сада в селе Гаровка, где активизированы работы по обустройству ЛЭП.

Возобновили работы на первом этапе гидротехнических сооружений в Комсомольске-на-Амуре. Ранее они застопорились из-за подъема уровня воды. Пока завозят материалы для отсыпки тела дамбы. По поручению врио губернатора прорабатывают вопрос альтернативных поставок грунта с круглогодичных карьеров.

- Крайне важно предпринять шаги, чтобы ускорить работы на этом важнейшем для Комсомольска-на-Амуре объекте гидротехнических сооружений, - отметил Михаил Дегтярев.

Также обсудили решение проблем обманутых дольщиков. В частности ситуацию с объектами компании ООО «Диалог».