В Хабаровском крае оплата налогов доступна в почтовых отделениях и у почтальонов

Оператор почтовой связи Фото: Почта России

С начала года Почта России увеличила дистанционное оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов– число всех видов платежей, которые почтальоны приняли на дому у клиентов уже превысило 440 тысяч штук.

- В период пандемии Почта России увеличила дистанционные способы оказания услуг, а сотрудники работают с соблюдением профилактических мер. С началом уплаты налогов физических лиц почтальоны стали принимать оплату налогов на дому у клиентов. Оплатить налоги можно сразу при получении заказного письма от налоговой, в день доставки пенсий или пригласив почтальона по телефону клиентской службы Почты России,– рассказала заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Татьяна Разгонова.

Сеть почтовой связи края насчитывает 220 мобильных почтово-кассовых терминалов и 309 почтовых отделений, из них 192 расположены в сельской местности. Прием оплаты на дому у клиентов осуществляется с помощью мобильного почтово-кассового терминала. Переносные кассовые терминалы позволяют почтальонам оказывать финансовые услуги по заявкам населения. Пригласить почтальона на дом можно по многоканальному телефону 8-800-1-000-000 (звонок по России бесплатный). Приём платежей происходит в режиме реального времени. В подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек с указанием детальной информации о принятом платеже. Сервис особенно востребован у людей пожилого возраста, которые не пользуются цифровым банкингом.

Для оплаты налогов текущего периода в почтовом отделении плательщику необходимо предоставить налоговое уведомление с реквизитами платежа по земельному, имущественному или транспортному налогу. Узнать о времени работы отделения Почты России, а также записаться на удобное время обслуживания в краевом центре можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.

Напомним, жители края, которые выбрали получение налоговых уведомлений почтой, в октябре получают заказные письма по адресу регистрации. В случае, если получателя не окажется дома, почтальон оставит извещение, а налогоплательщик сможет получить свое налоговое уведомление в почтовом отделении.