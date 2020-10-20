Обстановка в Хабаровском крае 20 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 20 октября, в Хабаровске преимущественно без осадков, ночью -3 -5, днем +9 +11, ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. На юге региона без существенных осадков, ночью -5 0, днем +9 +14, ветер юго-западный, южный 7-12 м/с. В центральных районах ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега, днем без существенных осадков, ночью -15 +1, днем +4 +13, ветер юго-западный, южный 4-13 м/с. На севере края без существенных осадков, ночью -10 0, днем 0 +10, ветер различных направлений 5-14 м/с (Тугуро-Чумиканский МР – порывы до 15-20 м/с).

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 22 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 14020.