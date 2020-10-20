Горбольница №10 в Хабаровске получила в дар кровати ФОТО: Горбольница №10

Горбольница №10 в Хабаровске получила в дар кровати. Врачи отмечают, что уже четвертую неделю подряд количество обращений за медицинской помощью в приемное отделение бьет все весенние и летние рекорды. Также увеличилось число госпитализируемых пациентов. Мест катастрофически не хватает и нередко пациентов приходится размещать в коридорах и служебных помещениях.

- Пока не удается сравнять количество выписываемых за сутки пациентов с поступающими. Остро ощущается нехватка коек и матрасов, особенно в случаях госпитализации в ночное время. Исправить ситуация помогла Татьяна Константиновна Давыдова. Она организовала сбор денег, купила и привезла в больницу раскладные кровати, 70 новых матрасов и еще воду и туалетную бумагу, - рассказали в Горбольнице.

Напомним в Хабаровске из-за нехватки койко-мест для лечения коронавирусных больных перепрофилируют также другие лечебные учреждения.