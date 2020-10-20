Ловцам кеты в Хабаровском крае грозит лишение свободы Фото: Иван ВИСЛОВ

Ловцам кеты в Хабаровском крае грозит лишение свободы. По предварительной информации, злоумышленники промышляли в Солнечном районе на реке Дуки. Рыбаков обнаружили во время рейда «Путина».

- Безработные граждане 30 и 40 лет находились в лодке. Добывали рыбу при помощи сетей. На момент задержания успели незаконно выловить шесть экземпляров кеты осенней. Лицензии на вылов рыбы лососевых видов у злоумышленников не было, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ранее мужчин к уголовной ответственности не привлекали. У них изъяли добытую рыбу и рыболовную сеть. По данному факту возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Фигуранты рискуют лишиться свободы на срок до пяти лет.