В хабаровском онкоцентре назначили нового главврача ФОТО: региональный минздрав

В хабаровском онкоцентре назначили нового главврача. Должность принял Евгений Шапиро. Ранее он почти 15 лет работал в «Клинико-диагностическом центре», до назначения был заместителем главного врача. О кадровых перестановках сообщил Евгений Никонов, и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам, министр здравоохранения края, во время встречи с руководящим составом краевого центра онкологии.

До Евгения Шапиро с 2015 года онкоцентром руководил Борис Корсяков. Ему предложили другую должность в структуре медучреждения.

Для справки: Евгению Петровичу Шапиро 59 лет. У него два высших образования: медицинское и юридическое. Евгений Шапиро уже руководил краевым центром онкологии с 2004 по 2005 годы, имеет опыт работы в статусе заместителя главного врача центра.

К слову, Бориса Николаевича Корсякова удостоили почетной грамотой губернатора Хабаровского края. Решение принял врио губернатора региона Михаил Дегтярев.