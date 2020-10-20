В Биробиджане закрыты на карантин по коронавирусу четыре класса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Биробиджане закрыты на карантин по коронавирусу четыре класса. В течение двух недель школьники будут обучаться дистанционно. Речь идет об учениках школы №5, где по домам отправили 11Г класс, школ №8, 16 и лицея № 23, где ограничительные меры действуют по отношению к ученикам 11А, 8А, и 7А классов соответственно.

- Дети, которые сейчас находятся на карантине, в течение двух недель будут учиться дистанционно. Все образовательные учреждения Биробиджана продолжают работать штатном режиме, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что по ОРВИ на карантин закрыли 9А и 7Б классы в 16-ой школе. Ситуация с заболеваемостью на контроле специалистов управления образования мэрии. Они ежедневно объезжают школы и сады, проверяют, как соблюдают в учреждениях противоэпидемиологические меры.

Родителей убедительно просят следить за состоянием своих детей. Пожалуйста, не приводите их в детские сады и школы при наличии у несовершеннолетних признаков простуды.