Осужденные в Хабаровском крае написали «Тотальный диктант» Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Осужденные в Хабаровском крае написали «Тотальный диктант». Впервые в акции участвовали люди, отбывающие наказание. Свои знания решились проверить в общей сложности больше 120 человек.

В связи с пандемией осужденные писали диктант небольшими группами одновременно на разных «площадках». Это необходимая мера, чтобы избежать скученности людей. Так как технической возможности участия в акции онлайн не было, сотрудники воспитательных служб уголовно-исполнительной системы края сами читали текст диктанта или показывали видеозапись с автором текста, который его зачитывал.

- Отметим также, что среди участников «Тотального диктанта» больше всего было. Результаты написания диктанта осужденным огласят в конце октября, - рассказали в пресс- службе УФСИН России по Хабаровскому краю.