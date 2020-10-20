Михаил Дегтярев провел заседание наблюдательного совета ТОСЭР «Хабаровск» ФОТО: Александр Янышев

Михаил Дегтярев провел заседание наблюдательного совета ТОСЭР «Хабаровск». Среди участников были представители «Корпорации развития Дальнего Востока», «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций», «Управляющей компании ТОСЭР «Хабаровск». Присутствовали также представители бизнеса, муниципалитетов и различных ведомств. Обсуждение вопросов проходило в режиме видеоконференцсвязи между Хабаровском, Москвой и Владивостоком. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Территорию опережающего социально-экономического развития «Хабаровск» создали в ДФО в числе первых в 2015 году. На сегодняшний день уже есть 38 действующих соглашений с резидентами. Общий объем заявленных инвестиций 20,7 миллиарда рублей. Предполагается, что будут созданы в общей сложности 2 410 рабочих мест. Из них чуть больше тысячи уже созданы.

- По всем проектам надо смотреть внимательно. Изучать, насколько целесообразно создание того или иного производства там, где есть налоговые льготы, инфраструктура и вся возможная помощь. Это должны быть инициативы, которые принесут пользу жителям края, - подчеркнул Михаил Дегтярев.