В Комсомольске-на-Амуре открылась афера с поддельными авиабилетами Фото: Олег ЗОЛОТО

В Комсомольске -на- Амуре открылась афера с поддельными авиабилетами. Инцидент случился в образовательном учреждении. О происшествии в полицию сообщил директор организации. Заявитель сообщил, что «липу» обнаружили во время проведения внутреннего аудита. Сдал фиктивные документы в бухгалтерию бывший сотрудник учреждения и получил по ним компенсацию в размере 75 тысяч рублей.

- По подозрению в мошенничестве задержали 33-летнего местного жителя. Сам фигурант заявил, что полученные деньги потратил на собственные нужды, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данному инциденту возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимально возможное наказание в этом случае – лишение свободы на срок до двух лет. На время разбирательств фигуранта отпустили на свободу под обязательство о явке.