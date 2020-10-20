После обращения в Инстаграм Дегтярева оперативно починили дорогу

В Хабаровске смогли сэкономить деньги и отремонтируют на них дороги Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске смогли сэкономить деньги и отремонтируют на них дороги. Высвободить средства удалось по итогу торгов и аукционов. В общей сложности на них дополнительно приведут в порядок 11 объектов – тротуары по переулку Зеленоборскому и улице Николаевской, отремонтируют деформационные швы на путепроводе развязки Восточное шоссе-проспект 60-летия Октября, а также дороги.

Все отремонтированные стояли в плане. По некоторым из них не раз поступали обращения граждан. Среди дополнительных объектов улицы Блюхера, Мухина, Шабадина, Сибирская, Ясная, а также переулки Забайкальский и Облачный и участок улицы Союзная. В этом году все работы намереваются выполнить ориентировочно до 15 ноября.

Отметим также, что из 47 улиц общей протяженностью в 43,5 километра, которые планировали отремонтировать в 2020 году, 44 уже восстановили. На эти работы выделили в общей сложности 1,6 миллиарда рублей.