В аварии на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре скончался человек Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В аварии на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре скончался человек. По предварительной информации, происшествие случилось в минувшие сутки, 20 октября, на 49 километре федеральной автодороги. Машина Honda Fit двигалась со стороны Хабаровска в сторону Комсомольска-на-Амуре. Водитель пытался объехать препятствие - заглушку от газовой трубы, но не обеспечил постоянный контроль за движением, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

- В это время по встречке ехал автомобиль Suzuki Swift, в который и врезалась машина Honda Fit. От удара автомобиль Suzuki Swift съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП пассажир Suzuki Swift скончался на месте, водителю Suzuki Swift и пассажиру Honda Fit понадобилась госпитализация, - рассказали в краевом ГИБДД.

Автолюбителей в крае призывают быть предельно внимательными при управлении машинами. Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров.