Под контролем Михаила Дегтярева отремонтировали крышу в поселке Маго в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В поселке Маго Николаевского района заканчивают ремонт крыши местной школы. Решить проблему смогли благодаря активности пользователей соцсетей, работе органов власти и личному контролю со стороны врио губернатора края Михаила Дегтярева.

- В Маго живут более 1300 человек. Школа – это единственное общеобразовательное учреждение здесь. О том, что крышу в учебном заведении надо отремонтировать, местные жители говорили еще в 2014 году. Однако вопрос откладывали из-за нехватки денег в районном бюджете. В итоге, Роспотребнадзор через суд добился приостановки деятельности школы, объявили локальный режим ЧС в поселке. Из бюджета района смогли выделить 20 миллионов рублей, нашли подрядчика, - рассказал глава Николаевского-на-Амуре муниципального района Анатолий Леонов.

Отметим также, что ситуация была под личным контролем врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Напомним, вопрос ремонта образовательных учреждений в Николаевском районе озвучивали в соцсетях, его зафиксировала система «Инцидент Менеджмент».