В Хабаровском крае студентов-медиков отправили в больницу района имени Лазо Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае десять студентов-медиков отправили в больницу района имени Лазо. Они будут помогать взрослым коллегам в лечении пациентов с COVID-19, работая на должностях среднего медицинского персонала. При этом ребята продолжат учиться дистанционно.

- В обязанности студентов-медиков включили работу на участках, на приемах, а также оформление медицинской документации, забор крови, измерение давления и других показателей, внесение данных в электронную историю болезни, работа на посту в стационарах, введение лекарств, лечение хронических заболеваний, участие в диагностических обследованиях, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что ранее студенты прошли курс работы с ковид-больными и успешно сдали экзамен.

Напомним, ситуация с коронавирусом находится на личном контроле Михаила Дегтярева. На сегодняшний день в регионе развернули 1929 коек, загруженность составляет 83,98 процентов.