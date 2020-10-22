Обстановка в Хабаровском крае 22 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 22 октября, в Хабаровске дождь, ночью +7 +9, днем +9 +11, ветер юго-западный 8-13 м/с. На юге региона осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью +4 +9, днем +9 +14, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. В центральных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью -4 +9, днем 0 +14, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-14 м/с. На севере края осадки в виде дождя и мокрого снега (Охотский район - сильные осадки), ночью -3 +6, днем 0 +13, ветер различных направлений 5-14 м/с, на побережье ветер порывами 17-22 м/с.

По прогнозам синоптиков, с 23 по 25 октября в Хабаровском крае ожидаются опасные и неблагоприятные метеоявления - осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра 19-24 м/с, местами 25-30 м/с, гололед. Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Общее число заражений коронавирусом в регионе 14338.