В Комсомольске-на-Амуре СКТ будет работать круглосуточно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Комсомольске -на- Амуре СКТ будет работать круглосуточно. Нововведения начали действовать с 22 октября 2020 года. Решение приняли в связи с ростом числа заболевающих сезонными простудными заболеваниями и коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в региональном минздраве, поток пациентов распределят между городской больницей №2 и территориальным консультативно-диагностическим центром. Кроме того, пациентов Центрального округа, Амурского и Комсомольского районов будут обслуживать в территориальном консультативно-диагностическом центре. Жителям Ленинского округа, поселка Солнечный и Нанайского района рекомендуют обращаться в городскую больницу №2.

Отметим также, что пациентов, которым необходима плановая помощь (по кардиологии, онкологии) по назначению врача примут в частном центре в рамках обязательного медицинского страхования. Он продолжает работать в штатном режиме.