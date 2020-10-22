Обстановка в Хабаровске 22 октября 2020: отключения воды, заболеваемость Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 22 октября, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей и холодной воды, а также отопления. В Хабаровске не работают 70 лифтов. За минувшие стуки на уборке дорог краевой столицы работали 56 единиц техники предприятий благоустройства, случилось 35 дорожных аварий, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 1140 раз.

- По данным министерства здравоохранения края, на вечер 21 октября 2020 года в регионе общее число заражений коронавирусом 14338. Из них 10082 человека, то есть 70,3 процента - это жители Хабаровска, где за последние сутки выявили 99 новых случаев заражения, - прокомментировали в городской администрации.

Жителей краевой столицы призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты, делайте в помещениях влажную уборку.