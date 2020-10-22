Под Хабаровском выбрали главу сельского поселения ФОТО: администрация Хабаровского района

Под Хабаровском выбрали главу Осиновореченского сельского поселения. На вакантное место претендовали четыре человека. Однако конкурсный отбор прошел Илья Константинович Мироманов.

- По результатам рассмотрения документов и собеседования все кандидатуры были представлены в Совет депутатов поселения для голосования. В итоге главой Осиновореченского сельского поселения единогласно был избран Илья Мироманов, - рассказали в администрации Хабаровского района.

Для справки: Илья Константинович Мироманов ранее также руководил сельским поселение. Его общий стаж работы на руководящей должности – 18 лет. Как отметили в районной администрации, его очередная победа – это доказательство признания его заслуг, эффективной работы на благо односельчан.

Поздравления в адрес вновь избранного главы поселения уже направили в районной администрации, в том числе и от имени местных жителей.